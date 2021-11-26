Соліст гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповів, що на тлі невиліковної хвороби сина Євгена у нього зіпсувалися стосунки з дружиною Юлією.

За словами музиканта, загальний біль не зміцнив стосунки з дружиною, оскільки кожен окремо живе життям хворої дитини.

– Зв’язок загубився. Сказати, що я не намагався налагодити стосунки та не робив достатньо якихось кроків назустріч – це не так. Можливо, не так їх робив. Можливо, дружина не так їх робила, – наголосив Валерій.

Подружжя у шлюбі 13 років. На запитання, чи перебувають вони наразі у стосунках і чи живуть разом, Харчишин не відповів.

– У нас є спільні діти та ми повинні дбати про них… Ніхто ні з ким горщики не бив і не сварився, – сказав музикант.

Також співак зазначив, що у його сина не та хвороба, яка може спричинити смерть, а та, яка робить його іншим.

– Вона просто робить тебе іншою людиною. І він уже не той, чи він знає насправді хто він, – поділився Валерій.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин вперше розповів про хворобу сина. На шоу Битва екстрасенсів він зізнався, що йому доводиться спостерігати, як його син іде.

Майже чотири роки тому в одного з його синів діагностували невиліковне захворювання. Також він сказав, що над чоловічою лінією у його родині нависла біда. В 2007 році музикант ледь не загинув у ДТП, проте все обійшлося втратою пам’яті та травмами. Крім того, рідний брат Харчишина помер через онкологічне захворювання.