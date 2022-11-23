Співачка-зрадниця Ані Лорак оприлюднила нове відеозвернення в Instagram, за що нарвалася на критику.

У ньому путіністка розповіла, що багато хто питав, де вона, а також сумував за нею. Про Україну артистка не промовила ані слова, втім – як і з початку повномасштабної війни.

– Знаю, що ви сумували, і я теж дуже сумую за вами. Багато хочеться сказати, але не хочеться бути використаною ніким і нічим. Можливо, в цьому причина мого мовчання. З самого дитинства я хотіла співати, оскільки хотіла нести любов. Мені хочеться ділитися з вами своїми думками, переживаннями, емоціями, чути вас… Пам’ятайте, що я вас дуже люблю, – сказала Ані Лорак.

Користувачі мережі не оцінили промову зрадниці, зазначивши, що краще б вона мовчала і далі. Деякі обурилися, як у артистки не болить серце за рідну країну, яка сидить без світла і зазнає масштабних ракетних атак від РФ, якій і віддала перевагу путіністка.

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Про Україну нічого не хочеться сказати?

Лорак, ти ж українка, як тобі не соромно? Твоя країна без світла, під ракетами, бита бомбами. А ти навіть не хочеш нічого сказати. Може, свою Україну підтримаєш?

Краще б ти мовчала далі, українці тебе не пробачать ніколи!

Кароліна, це вже неактуально, приховувати свою байдужість за призмою – я любов, справжня любов ніколи не буде на боці зла.

Боюся, багатьом вже нецікаво це слухати. Будь-який вибір має наслідки.

Що ж ти за свою Батьківщину не заступилася? Важко навіть поважати таке, не те щоб любити. Ну, да Бог вам суддя.

Можна видалити коментарі, але совість не видалиш.

Вашу країну бомблять кожен день, а ви виступаєте перед тими, хто радіє, коли вбивають таких же простих людей, як і ви, таких же дітей, як ваша донька, – пишуть у коментарях під відео.

Зазначимо, що з початку війни артистка ані слова не промовила про криваві дії РФ в рідній країні. Ані Лорак згадала про Україну лише тоді, коли їй це було вигідно – анонсувавши концерти в Європі, назвавши себе найтитулованішою українською співачкою.

Такий вчинок не оцінили українці і небайдужі люди в Європі, приклавши максимум зусиль, щоб концерти Ані Лорак скасували.