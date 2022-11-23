Певица-предательница Ани Лорак обнародовала новое видеообращение в Instagram, за что нарвалась на критику.
В нем путинистка рассказала, что многие спрашивали, где она, а также скучали по ней. Об Украине артистка не промолвила ни слова, впрочем — как и с начала полномасштабной войны.
— Знаю, что вы скучали, и я тоже очень скучаю по вам. Много хочется сказать, но не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания. С самого детства я хотела петь, поскольку хотела нести любовь. Мне хочется делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями, слышать вас… Помните, что я вас очень люблю, — сказала Ани Лорак.
Пользователи сети не оценили речь предательницы, отметив, что лучше бы она молчала и дальше. Некоторые возмутились, как у артистки не болит сердце за родную страну, которая сидит без света и подвергается масштабным ракетным атакам от РФ, которую и предпочла путинистка.
- Приезжайте в Киев! В метро. Споем вместе. Нам как раз вот песен не хватает.
- Про Украину ничего не хочется сказать?
- Лорак, ты же украинка, как тебе не стыдно? Твоя страна без света, под ракетами, битая бомбами. А ты даже не хочешь ничего сказать. Может, свою Украину поддержишь?
- Лучше бы ты молчала дальше, украинцы тебя не простят никогда!
- Каролина, это уже неактуально, скрывать свое безразличие за призмой — я любовь, истинная любовь никогда не будет на стороне зла.
- Боюсь, многим уже неинтересно это слушать. Любой выбор имеет последствия.
- Что же ты за свою родину не заступилась? Тяжело даже уважать такое, не то чтобы любить. Ну, да Бог вам судья.
- Можно удалить комментарии, но совесть не удалишь.
- Вашу страну бомбят каждый день, а вы выступаете перед теми, кто радуется, когда убивают таких же простых людей, как и вы, таких же детей, как ваша дочь, — пишут в комментариях под видео.
Отметим, что с начала войны артистка ни слова не проронила о кровавых действиях РФ в родной стране. Ани Лорак вспомнила об Украине лишь тогда, когда ей это было выгодно — анонсировав концерты в Европе, назвав себя самой титулованной украинской певицей.
Такой поступок не оценили украинцы и небезразличные люди в Европе, приложив максимум усилий, чтобы концерты Ани Лорак отменили.