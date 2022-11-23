Певица-предательница Ани Лорак обнародовала новое видеообращение в Instagram, за что нарвалась на критику.

В нем путинистка рассказала, что многие спрашивали, где она, а также скучали по ней. Об Украине артистка не промолвила ни слова, впрочем — как и с начала полномасштабной войны.

— Знаю, что вы скучали, и я тоже очень скучаю по вам. Много хочется сказать, но не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания. С самого детства я хотела петь, поскольку хотела нести любовь. Мне хочется делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями, слышать вас… Помните, что я вас очень люблю, — сказала Ани Лорак.

Пользователи сети не оценили речь предательницы, отметив, что лучше бы она молчала и дальше. Некоторые возмутились, как у артистки не болит сердце за родную страну, которая сидит без света и подвергается масштабным ракетным атакам от РФ, которую и предпочла путинистка.

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Про Украину ничего не хочется сказать?

Лорак, ты же украинка, как тебе не стыдно? Твоя страна без света, под ракетами, битая бомбами. А ты даже не хочешь ничего сказать. Может, свою Украину поддержишь?

Лучше бы ты молчала дальше, украинцы тебя не простят никогда!

Каролина, это уже неактуально, скрывать свое безразличие за призмой — я любовь, истинная любовь никогда не будет на стороне зла.

Боюсь, многим уже неинтересно это слушать. Любой выбор имеет последствия.

Что же ты за свою родину не заступилась? Тяжело даже уважать такое, не то чтобы любить. Ну, да Бог вам судья.

Можно удалить комментарии, но совесть не удалишь.

Вашу страну бомбят каждый день, а вы выступаете перед теми, кто радуется, когда убивают таких же простых людей, как и вы, таких же детей, как ваша дочь, — пишут в комментариях под видео.

Отметим, что с начала войны артистка ни слова не проронила о кровавых действиях РФ в родной стране. Ани Лорак вспомнила об Украине лишь тогда, когда ей это было выгодно — анонсировав концерты в Европе, назвав себя самой титулованной украинской певицей.

Такой поступок не оценили украинцы и небезразличные люди в Европе, приложив максимум усилий, чтобы концерты Ани Лорак отменили.