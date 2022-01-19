Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч показала своє дитяче фото.

У своєму Instagram артистка провела рубрику Питання-відповідь. Так, хтось із шанувальників попросив Огнєвіч показати знімок із дитинства. У кадрі майбутня зірка позує в білій сукні з жовтими качечками, високих шкарпетках та з бантом на голові.

Злата зазначила, що дівчинка на фото ще не знала, яке життя на неї чекає.

– Десь на далекій півночі. Я ще не знаю, що мені приготувало життя, але вже дуже люблю співати і взагалі – дуже цікаво, що навколо, – підписала знімок артистка.

Зазначимо, що Злата жила на півночі Росії, в Мурманську, до п’яти років, після чого вони з сім’єю переїхали до Криму. Наразі артистка живе в Києві. В грудні стало відомо, що Огнєвіч проживає в елітному столичному ЖК Новопечерські липки.

В неї двокімнатна квартира, площа якої – 79 квадратних метрів.

В одному з інтерв’ю Злата сказала, що придбати житло їй допомогли батьки, які продали нерухомість у Криму сім років тому. Також вона розповіла, що зробила з двокімнатної простору однокімнатну квартиру з кухнею-студією.

Така квартира, як у Огнєвіч, може коштувати, за оцінкою ріелторів, близько $250 тис. (6,5 млн грн).