79 кв. м. вартістю 6,5 млн грн: в якій квартирі живе Злата Огнєвіч

Відома українська співачка та головна героїня реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч проживає в елітному столичному ЖК Новопечерські липки.

У Огнєвіч двокімнатна квартира площею 79 квадратних метрів. В одному з інтерв’ю Злата поділилася, що їй допомогли батьки, які сім років тому продали нерухомість у Криму та купили житло доньці у Києві.

Ціни у цьому ЖК насправді високі. Зокрема, така квартира як у Злати може вартувати, згідно з оцінкою рієлтор, близько $250 тис. (6,5 млн грн). Проте співачка зізналася, що зробила з неї простору однокімнатну квартиру з кухнею-студією.

Водночас, артистка їздить на доволі бюджетному авто Hyundai за $20 тис.

Артистка не любить захаращений простір, тому її житло доволі мінімалістичне та світле.

Також у цьому районі живуть й інші відомі в Україні люди, зокрема співачка Ірина Білик, екс-прем’єр Володимир Гройсман і губернатор Черкаської області Олександр Скічко.