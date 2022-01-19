Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич показала свое детское фото.

В своем Instagram артистка провела рубрику Вопрос-ответ. Так, кто-то из поклонников попросил Огневич показать снимок из детства. В кадре будущая звезда позирует в белом платье с желтыми уточками, высоких носках и с бантом на голове.

Злата отметила, что девочка на фото еще не знала, какая жизнь ее ждет.

— Где-то на далеком севере. Я еще не знаю, что мне приготовила жизнь, но уже очень люблю петь и вообще — жутко интересно, что вокруг, — подписала снимок артистка.

Отметим, что Злата жила на севере России в Мурманске до пяти лет, после чего они с семьей переехали в Крым. Сейчас артистка живет в Киеве. В декабре стало известно, что Огневич проживает в элитном столичном ЖК Новопечерские липки.

У нее двухкомнатная квартира, площадь которой — 79 квадратных метров.

В одном из интервью Злата сказала, что приобрести жилье ей помогли родители, которые продали недвижимость в Крыму семь лет назад. Также она рассказала, что сделала из двухкомнатной просторную однокомнатную квартиру с кухней-студией.

Такая квартира как у Огневич может стоить, по оценке риелторов, около $250 тыс. (6,5 млн грн).