Блогер Алина Шаманская вспомнила, как беременной ждала предложения от экс-супруга шоумена Руслана Ханумака. Но получила она его только за две недели до родов.

По словам Шаманской, еще в самом начале отношений Ханумак сказал, что хочет от нее ребенка. Алина также уже была готова к такому серьезному шагу, а потому про штамп в паспорте подумала не сразу.

— Он хотел от меня ребенка, и я согласилась. На втором месяце наших встречаний он мне сказал: Ты – женщина моей мечты! Я хочу от тебя ребенка. Я очень тебя люблю, ты на всю жизнь. Я тоже тогда хотела ребенка и как-то не задумалась о том, что надо сначала получить предложение руки и сердца. Я поверила ему, что он меня так сильно любит, — вспоминает Алина.

Всю беременность Ханумак не решался позвать Алину замуж и сделал это только за две недели до родов, поскольку она сама начала этот разговор.

— С огромным животом, с бешеной неуверенностью в себе. Я всю беременность провела в слезах, замученная ужасно… Я однажды решилась ему сказать: Ты же знаешь, что когда родится ребенок, он будет иметь фамилию Шаманская. И он только тогда задумался, но сказал: Не дави на меня. И ушел. Я тогда плакала. С тех пор я сделала вывод, что мы должны разговаривать с мужчинами, — подытожила блогер.

Руслан и Алина познакомились в 2016 году и поженились спустя год. У них есть сын Артур.

В январе 2023 года стало известно, что Шаманская и Ханумак разошлись. Сама Алина сейчас находится в США вместе с сыном, куда уехала с началом полномасштабной войны.

Фото: Алина Шаманская