Режисер Руслан Ханумак вперше прокоментував розлучення із блогеркою Аліною Шаманською. Чоловік сказав, що вони вже рік як не разом, проте жінка заперечує це.

В Instagram Ханумак оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що не зраджував дружині, а також запевнив, що вони роз’їхалися ще до повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

– По-перше, я нікому не зраджував, ні з ким не обіймався, ні з ким не цілувався, я заїхав зі своїм другом до його подруги на кілька годин перед поїздкою… По-друге, ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни ми жили окремо. Те, що про це ми не говорили публічно, це насамперед були наші з нею справи, – сказав Руслан.

Режисер наголосив, що на хейт він ніяк не реагує, тому його не чіпляє те, що пишуть недоброзичливці. Він подякував Шаманській за прожиті роки разом, а також висловив сподівання, що вона знайде собі гідну людину.

Зараз дивляться

У свою чергу Аліна вже відреагувала на звернення Руслана, наголосивши, що про рік не разом – брехня.

– Я мовчки їла прокльони в мій бік від тисячі людей усю війну через те, що мій чоловік в Америці зі мною. Мені та моєму синові бажали смерті не один день, а 10 місяців. Жодного разу ніхто не вийшов у публічний простір і не сказав: – Відчепіться від Аліни, всі запитання до мене, – поділилася Шаманська.

Каже, зараз рада, що режисерові вистачило сміливості захистити свою родину від злих коментаторів.

– Я страшенно не люблю брехню, найбільше в цьому житті. Останнє, що я скажу з цього приводу: про рік – брехня. Ось тепер все, – підсумувала блогерка.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що Аліна Шаманська та Руслан Ханумак розлучаються. Про це блогерка написала у своєму Instagram, оприлюднивши фото, на якому її чоловік у компанії іншої блогерки.

Аліна сказала, що до останнього не хотіла виносити все на публіку, проте змушена сама себе захищати.

Подружжя познайомилося у 2016 році, наступного року вони одружилися. Вони мають п’ятирічного сина Артура.

Фото: Аліна Шаманська