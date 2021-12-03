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Усі поруч стають непомітними: Софія Ротару зачарувала зовнішнім виглядом

3 Грудня 2021, 15:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Усі поруч стають непомітними: Софія Ротару зачарувала зовнішнім виглядом
Джерело: Софія Ротару

Національна легенда України Софія Ротару поділилася з шанувальниками новим фото зі зйомок. Співачка зачарувала фанатів своїм зовнішнім виглядом.

Артистка не часто радує підписників новими публікаціями, тому кожна з них викликає бурхливе обговорення. Цього разу Ротару оприлюднила кадр, на якому постала, мабуть, із учасницями зі свого балету.

На виконавиці молочна сукня в підлогу із золотим пояском. Волосся її зачесано в легкі локони, а на обличчі – нюдовий макіяж.

– Новорічні зйомки, – підписала фото Софія.

Шанувальники зазначили, що 74-річна артистка має чудовий вигляд, а також попросили її частіше ділитися новими фото.

  • Красуня Софія Михайлівна!
  • Хочеться вас бачити більше та частіше. Бракує інсайтів для молодих поколінь. Ви – національна легенда України.
  • Як же хочеться потрапити на такий новорічний захід за вашою участю!
  • Любимо Вас, Софіє Михайлівно, і чекаємо на кожен ваш виступ!
  • Невимовна краса.
  • На тлі Софії Ротару поряд усі невзрачні.
  • Софіє Михайлівно, як же ми нудьгували… Дуже шикарний маєте вигляд!
  • Найулюбленіша співачка!
  • Чекаємо з нетерпінням! – Пишуть у коментарях Ротару.

Дехто припустив, що артистка наразі перебуває на зйомках у Москві, оскільки Софія Ротару виступить на фестивалі Пісня року. Він пройде 4 грудня о 18.00.

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