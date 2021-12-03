Національна легенда України Софія Ротару поділилася з шанувальниками новим фото зі зйомок. Співачка зачарувала фанатів своїм зовнішнім виглядом.

Артистка не часто радує підписників новими публікаціями, тому кожна з них викликає бурхливе обговорення. Цього разу Ротару оприлюднила кадр, на якому постала, мабуть, із учасницями зі свого балету.

На виконавиці молочна сукня в підлогу із золотим пояском. Волосся її зачесано в легкі локони, а на обличчі – нюдовий макіяж.

– Новорічні зйомки, – підписала фото Софія.

Шанувальники зазначили, що 74-річна артистка має чудовий вигляд, а також попросили її частіше ділитися новими фото.

Красуня Софія Михайлівна!

Хочеться вас бачити більше та частіше. Бракує інсайтів для молодих поколінь. Ви – національна легенда України.

Як же хочеться потрапити на такий новорічний захід за вашою участю!

Любимо Вас, Софіє Михайлівно, і чекаємо на кожен ваш виступ!

Невимовна краса.

На тлі Софії Ротару поряд усі невзрачні.

Софіє Михайлівно, як же ми нудьгували… Дуже шикарний маєте вигляд!

Найулюбленіша співачка!

Чекаємо з нетерпінням! – Пишуть у коментарях Ротару.

Дехто припустив, що артистка наразі перебуває на зйомках у Москві, оскільки Софія Ротару виступить на фестивалі Пісня року. Він пройде 4 грудня о 18.00.