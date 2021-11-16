Національна легенда України Софія Ротару знову зібралася на концерт в Росію. Зірка виступить на фестивалі Пісня року 2021.
Про те, що Ротару з’явиться перед глядачами в Москві, свідчить анонс щорічного фестивалю. Концерт запланований менш як за місяць – 4 грудня о 18.00.
Так, на афіші серед інших артистів значиться ім’я Софії Ротару. Вказано, що в 2021 році телефестиваль відзначить ювілей – 50 років.
Також в анонсі значиться ім’я ще однієї української співачки, яка протягом тривалого часу живе та будує кар’єру в Росії – Ані Лорак.
Реакція шанувальників Ротару не змусила на себе довго чекати.
- Улюблена Софія Михайлівна. Чекаємо з нетерпінням!
- Чекаємо на неперевершену Софію Ротару.
- Ура, Софія Ротару буде!
- Софія Михайлівна буде, вона найкраща.
- Чекаємо на Ані Лорак та Софію Ротару.
- Заради Ротару намагатимусь потрапити на концерт!
- Софія Ротару найкраща!
- Чекаємо з нетерпінням приїзду нашої улюбленої Софії Ротару!
- Заради Ротар придбала квиток. – Пишуть користувачі мережі в коментарях під афішею.
Нагадаємо, що нещодавно в одному з інтерв’ю рідна сестра української співачки Софії Ротару Ауріка висловилася про окупацію Криму та спровокувала скандал у РФ.
Жінка зізналася, що вони із сестрою давно не відвідували Крим. А готель Софії не працює до кращих часів, оскільки вони чекають на повернення півострова.