Національна легенда України Софія Ротару знову зібралася на концерт в Росію. Зірка виступить на фестивалі Пісня року 2021.

Про те, що Ротару з’явиться перед глядачами в Москві, свідчить анонс щорічного фестивалю. Концерт запланований менш як за місяць – 4 грудня о 18.00.

Так, на афіші серед інших артистів значиться ім’я Софії Ротару. Вказано, що в 2021 році телефестиваль відзначить ювілей – 50 років.

Також в анонсі значиться ім’я ще однієї української співачки, яка протягом тривалого часу живе та будує кар’єру в Росії – Ані Лорак.

Реакція шанувальників Ротару не змусила на себе довго чекати.

Улюблена Софія Михайлівна. Чекаємо з нетерпінням!

Чекаємо на неперевершену Софію Ротару.

Ура, Софія Ротару буде!

Софія Михайлівна буде, вона найкраща.

Чекаємо на Ані Лорак та Софію Ротару.

Заради Ротару намагатимусь потрапити на концерт!

Софія Ротару найкраща!

Чекаємо з нетерпінням приїзду нашої улюбленої Софії Ротару!

Заради Ротар придбала квиток. – Пишуть користувачі мережі в коментарях під афішею.

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Нагадаємо, що нещодавно в одному з інтерв’ю рідна сестра української співачки Софії Ротару Ауріка висловилася про окупацію Криму та спровокувала скандал у РФ.

Жінка зізналася, що вони із сестрою давно не відвідували Крим. А готель Софії не працює до кращих часів, оскільки вони чекають на повернення півострова.