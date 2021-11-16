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Знову зібралася до Росії: Софія Ротару з’явиться на фестивалі Пісня року

16 Листопада 2021, 13:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Софія Ротару
Джерело: Софія Ротару

Національна легенда України Софія Ротару знову зібралася на концерт в Росію. Зірка виступить на фестивалі Пісня року 2021.

Про те, що Ротару з’явиться перед глядачами в Москві, свідчить анонс щорічного фестивалю. Концерт запланований менш як за місяць – 4 грудня о 18.00.

Так, на афіші серед інших артистів значиться ім’я Софії Ротару. Вказано, що в 2021 році телефестиваль відзначить ювілей – 50 років.

Також в анонсі значиться ім’я ще однієї української співачки, яка протягом тривалого часу живе та будує кар’єру в Росії – Ані Лорак.

Реакція шанувальників Ротару не змусила на себе довго чекати.

  • Улюблена Софія Михайлівна. Чекаємо з нетерпінням!
  • Чекаємо на неперевершену Софію Ротару.
  • Ура, Софія Ротару буде!
  • Софія Михайлівна буде, вона найкраща.
  • Чекаємо на Ані Лорак та Софію Ротару.
  • Заради Ротару намагатимусь потрапити на концерт!
  • Софія Ротару найкраща!
  • Чекаємо з нетерпінням приїзду нашої улюбленої Софії Ротару!
  • Заради Ротар придбала квиток. – Пишуть користувачі мережі в коментарях під афішею.
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Нагадаємо, що нещодавно в одному з інтерв’ю рідна сестра української співачки Софії Ротару Ауріка висловилася про окупацію Криму та спровокувала скандал у РФ.

Жінка зізналася, що вони із сестрою давно не відвідували Крим. А готель Софії не працює до кращих часів, оскільки вони чекають на повернення півострова.

Теги
Концерт , Росія , Софія Ротару
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