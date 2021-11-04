Рідна сестра національної легенди України Софії Ротару Ауріка спростувала чутки з приводу тяжкої хвороби артистки, а також розповіла, де наразі мешкає зірка.

Жінка зазначила, що все, що пишуть у ЗМІ щодо хвороби Софії Ротару – плітки.

– Коли вона була худа, то писали, що в неї туберкульоз, що вона хворіє. Потім писали, що вона померла… Слава Богу, вона здорова і проживе ще довго. Це просто плітки, фейки хтось пускає… Нехай люди навіть не думають, все добре, – сказала Ауріка.

Також вона розповіла, що Софія мешкає під Києвом у Кончі-Заспі.

– Вона весь час тут… У них дім із сином та невісткою. Онуки вже виросли. Онука навчається в Америці, онук уже тут, він закінчив навчання, – зауважила Ауріка.

Чутки про хворобу Софії Ротару в мережі з’явилися після її виступу в Берліні. 30 жовтня зірка виступала в столиці Німеччини на закритій вечірці, її пальці помітно тряслися, через що вона перекладала мікрофон із однієї руки в іншу. Шанувальники висловили припущення, що в Ротару розвивається хвороба Паркінсона.

Раніше в ЗМІ показали заміський будинок Софії Ротару. Особняк зірки розташований в селі П’ятихатка неподалік Козина. Його площа 1 412 кв. м. Ротару придбала цю нерухомість 15 років тому.

На ділянці навколо котеджу хвойні дерева – сосни, туї, ялини та інші декоративні рослини.

Будинок має незграбну форму і складається з декількох рівнів.

Періодично співачка ділиться кадрами квітів, які ростуть на ділянці.