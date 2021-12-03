Национальная легенда Украины София Ротару поделилась с поклонниками новым фото со съемок. Певица очаровала фанатов своим внешним видом.

Артистка не часто радует подписчиков новыми публикациями, поэтому каждая из них вызывает бурное обсуждение. На этот раз Ротару обнародовала кадр, на котором предстала, по всей видимости, с участницами из своего балета.

На исполнительнице молочное платье в пол с золотым пояском. Волосы ее уложены в легкие локоны, а на лице нюдовый макияж.

— Новогодние съемки, — подписала фото София.

Поклонники отметили, что 74-летняя артистка прекрасно выглядит, а также попросили ее чаще делиться новыми фото.

Красоточка София Михайловна!

Хочется вас видеть больше и чаще. Не хватает инсайтов для молодых поколений. Вы — национальная легенда Украины.

Как же хочется попасть на такое новогоднее мероприятие с вашим участием!

Любим Вас, София Михайловна, и ждем каждое ваше выступление!

Неописуемая красота.

На фоне Софии Ротару рядом все невзрачные.

София Михайловна, как же мы скучали… Очень шикарно выглядите!

Самая любимая певица!

Ждем с нетерпением! — Пишут в комментариях Ротару.

Некоторые предположили, что артистка сейчас находится на съемках в Москве, поскольку София Ротару выступит на фестивале Песня года. Он пройдет 4 декабря в 18.00.