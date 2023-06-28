Голлівудський актор Ідріс Ельба розповів, чому відмовився зіграти Бонда у продовженні франшизи. Артист вважає, що всі обговорення звелися до раси.

Спочатку Ідріс заявив, що шанувальники бондіани були б раді його бачити в образі шпигуна, та й сам він був би не проти приміряти на себе цю роль. Йому явно лестили обговорення артиста і його можливої ролі.

– Джеймс Бонд… Ми всі актори й розуміємо, що означає ця роль. Це одна з найбажаніших партій – ти розумієш, що вже досяг вершини, – заявив Ельба.

Втім, через деякий час актор відмовився від цієї ідеї – всі обговорення кандидатури звелися до кольору шкіри.

– Ті люди, які виявилися незадоволеними моєю кандидатурою, зробили всю ситуацію огидною. Усе звелося до обговорення раси, тож удар припав на мене, – зізнається актор британського детективу Лютер.

Примітно, що Ельба виступає проти расової приналежності – він заявив, що тепер не називає себе темношкірим актором. Артист розкритикував суспільство за одержимість кольором шкіри, і додав, що саме це й обмежило його досягнення в кар’єрі. Також Ідріс раніше говорив, що він надто старий для ролі Бонда.

Утім, є й ті ролі, які не по зубах навіть іменитим акторам – Дженніфер Лоуренс відмовили у зніманнях у Сутінках. Актриса потрапила на проби, але їй навіть не передзвонили.