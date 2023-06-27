Актриса Дженніфер Лоуренс хотіла знятися в легендарній трилогії про вампірів – Сутінках. Зірка прийшла на прослуховування у 2008 році, але їй сказали ні.

– Я прийшла на прослуховування, але вони відразу ж відмовили мені. Я навіть не отримала зворотного дзвінка. Якби взяли, життя могло бути зовсім іншим, – зізналася Лоуренс.

Утім, артистка стала зіркою фільму Голодні ігри, де отримала роль головної героїні Катнісс Евердін. Щоб довести собі, що вона акторка не однієї ролі, Дженніфер знялася ще в кількох стрічках.

– Мені доводилося зніматися у фільмах, щоб мене знали не тільки за цією франшизою. Я б вчинила так само, якби отримала роль у Сутінках, – заявила зірка.

Утім, є й те, з чим Лоуренс не змогла б змиритися після зйомок у вампірському фільмі – це натовп шанувальників. Фанати роками оточували Роберта Паттінсона і Крістен Стюарт – Дженніфер не хотіла до себе такої уваги.

Але є прослуховування, після яких відмова “спустошила” Лоуренс, це кастинг на Алісу в країні Див від Тіма Бертона.

Утім, створення голлівудських картин далеко не завжди приємний процес – Гільєрмо дель Торо порівняв створення кіно з поїданням бутерброда з лайном. Режисер хоче скоріше повернутися до мультфільмів, адже кіностудії відкидають його ідеї для повнометражних фільмів.