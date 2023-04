Тімоті Шаламе зіграє молодого Боба Ділана у новому фільмі

Американський актор Тімоті Шаламе зіграє легендарного співака та музиканта Боба Ділана у майбутньому байопіку.

Про це розповів режисер Джеймс Менголд у Лондоні на пресзаході, присвяченому Зоряним війнам.

Менголд сказав виданню Collider, що знімання байопіку, який поки що не має назви, найімовірніше, розпочнуться у серпні 2023 року.

За словами Менголда, Шаламе виконає сам всі пісні Боба Ділана для фільму.

