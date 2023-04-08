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Тімоті Шаламе зіграє молодого Боба Ділана у новому фільмі

8 Квітня 2023, 14:38
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Тімоті Шаламе
Джерело: Depositphotos

Американський актор Тімоті Шаламе зіграє легендарного співака та музиканта Боба Ділана у майбутньому байопіку.

Про це розповів режисер Джеймс Менголд у Лондоні на пресзаході, присвяченому Зоряним війнам.

Менголд сказав виданню Collider, що знімання байопіку, який поки що не має назви, найімовірніше, розпочнуться у серпні 2023 року.

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— Це такий дивовижний час в американській культурі, і історія Боба, молодого 19-річного Боба Ділана, який приїхав до Нью-Йорка з 2 доларами в кишені і став світовою сенсацією протягом трьох років, – розповів режисер.

За словами Менголда, Шаламе виконає сам всі пісні Боба Ділана для фільму.

Вперше про проєкт під назвою Going Electric повідомлялося у 2020 році. Також було відомо, що Шаламе вже тоді долучився до проєкту.

Цей фільм стане поверненням Менголда до жанру байопіку після виняткового успіху в цьому жанрі з фільмом Ford проти Ferrari (Аутсайдери в українському прокаті) виробництва студії 20th Century Fox у 2019 році.

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Джерело
Collider
Теги
Боб Ділан Фільм
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