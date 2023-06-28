Голливудский актер Идрис Эльба рассказал, почему отказался сыграть Бонда в продолжении франшизы. Артист считает, что все обсуждения свелись к расе.

Изначально Идрис заявил, что поклонники бондианы были бы рады его видеть в образа шпиона, да и сам он был бы не против примерять на себя эту роль. Ему явно льстили обсуждения артиста и его возможной роли.

— Джеймс Бонд… Мы все актеры и понимаем, что значит эта роль. Это одна из самых желанных партий — ты понимаешь, что уже достиг вершины, — заявил Эльба.

Впрочем, спустя время актер отказался от этой идеи — все обсуждения кандидатуры свелись к цвету кожи.

— Те люди, которые оказались недовольными моей кандидатурой, сделали всю ситуацию отвратительной. Все свелось к обсуждению расы, и удар пришелся на меня, — признается актер британского детектива Лютер.

Примечательно, что Эльба выступает против расовой принадлежности — он заявил, что теперь не называет себя темнокожим актером. Артист раскритиковал общество за одержимость цветом кожи, и добавил, что именно это и ограничило его достижения в карьере. Также Идрис раньше говорил, что он слишком стар для роли Бонда.

Впрочем, есть и те роли, которые не по зубам даже именитым актерам — Дженнифер Лоуренс отказали в съемках в Сумерках. Актриса попала на пробы, но ей даже не перезвонили.