Українська співачка Оля Полякова поділилася сімейними кадрами з відпочинку. Рідкість їх у тому, що артистка не так часто показує свого чоловіка, бізнесмена Вадима в соціальних мережах.

В Instagram Оля опублікувала серію знімків, на яких зображена разом із доньками – 16-річною Марією, 10-річною Алісою та чоловіком. Фотографії зроблені під час їхнього нещодавнього відпочинку на Мальдівах.

– Люблю подорожувати! Яке щастя, що ми маємо можливість їздити світом і отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець, – написала під публікацією Полякова.

Шанувальники співачки захопилися рідкісними кадрами з чоловіком, зазначивши, що в них гарна родина.

Олю, ваш чоловік вампір? Він із кожним роком молодшає.

Олю, більше фото з таким розкішним чоловіком!

Яка гарна родина! Батькові доньки, гарні дітки!

Ну нарешті вже й чоловік на фото з’явився, думала, що вдома на господарстві залишили.

Більше фото з чоловіком. Це доповнює вашу гармонію.

Аліса у вас дуже гарна!

Неймовірна родина.

Сімейка клас. Тато – красень. Мама – зірка. Діти – квіти.

Як гарно, коли вся родина разом. – Пишуть у коментарях Полякової.

Раніше Оля Полякова розповіла, як розорила чоловіка-мільйонера. Співачка зізналася, що в неї був дощ із діамантів, будинків і всього іншого. Вона витрачала гроші чоловіка самовіддано і талановито, однак у 2008-2009 роках сталася криза, після якої через деякий час відкладені кошти Вадима закінчилися.