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У мене був дощ із діамантів: Полякова розповіла, як розорила чоловіка-мільйонера

19 Листопада 2021, 18:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У мене був дощ із діамантів: Полякова розповіла, як розорила чоловіка-мільйонера
Джерело: Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова розповіла про розкішне життя та згадала, як витрачала гроші свого чоловіка, бізнесмена Вадима.

В YouTube-шоу Взрослые девочки артистка зізналася, що в 2004 році виходила заміж за дуже заможну людину. Тоді Вадим проводив великі фінансові операції для великих бізнесів, за що отримував чималі гроші.

– У мене був дощ із діамантів, будинків та всього іншого… Витрачала його гроші самозабутньо та дуже талановито… У 2008-2009 роках сталася криза і те, чим займався Вадим, взяли на себе банки, – згадує Оля.

Зірка наголосила, що замість того, щоб на відкладені гроші розпочати інший бізнес, чоловік витрачав кошти на неї.

– Він знімав мені кліпи, записував дуети із московськими виконавцями. Він думав, що це назавжди, і я так теж думала. Нескінченний потік грошей, – розповіла Полякова.

Артистка зізналася, що до певного часу була впевнена, що у Вадима багато грошей.

– Я можу дозволити собі приватний літак та віллу на Лазурному березі. Тобто він мені дав таку впевненість. Але я запитала: Чому ти мені по-справжньому не сказав, на скільки ми можемо розраховувати? На що він відповів, що бачив мене щасливою та боявся зупинити, – розповіла Оля.

Згадала артистка й момент, коли відкладені кошти чоловіка закінчилися.

– Стояло навіть питання про звільнення водія… Гроші різко закінчилися. Було жорстко – як опускання в холодну ванну, – зізналася Полякова.

Співачка наголосила, що талановиті жінки можуть зробити з мільярдера – мільйонера, проте вона пішла далі.

– Я зробила з мільйонера просто хорошу людину. Коли це сталося, було складно, – сказала Оля.

Раніше Оля Полякова розповідала про костюми із секс-шопу та рольові ігри. Артистка зізналася, що має вбрання покоївки та медсестри.

Проте між комфортним одягом чи сексуальним пеньюаром, Полякова обрала перше, наголосивши, що має перевірений часом шлюб.

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Оля Полякова
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