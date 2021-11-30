Украинская певица Оля Полякова поделилась семейными кадрами с отдыха. Редкость их в том, что артистка не так часто показывает своего мужа, бизнесмена Вадима в социальных сетях.

В Instagram Оля опубликовала серию снимков, на которых запечатлена вместе с дочками — 16-летней Марией, 10-летней Алисой и супругом. Фотографии сделаны во время их недавнего отдыха на Мальдивах.

— Обожаю путешествовать! Какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек, — написала под публикацией Полякова.

Поклонники певицы пришли в восторг от редких кадров с мужем, отметив, что у них красивая семья.

Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет.

Оля, больше фото с таким роскошным мужем!

Какая красивая семья! Папины дочки, красивые детки!

Ну наконец-то уже и муж на фото появился, думала, что дома на хозяйстве оставили.

Больше фото с мужем. Это дополняет вашу гармонию.

Алиса у вас очень красивая!

Невероятная семья.

Семейка класс. Папа — красавчик. Мама — звезда. Дети — цветы.

Как красиво, когда вся семья вместе. — Пишут в комментариях Поляковой.

Ранее Оля Полякова рассказала, как разорила мужа-миллионера. Певица призналась, что у нее был дождь из бриллиантов, домов и всего остального. Она тратила деньги мужа самозабвенно и талантливо, однако в 2008-2009 годах произошел кризис, после которого спустя время отложенные средства Вадима закончились.