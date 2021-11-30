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Все семейство в сборе: Оля Полякова показала мужа и дочерей

30 ноября 2021, 11:09
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Оля Полякова
Источник: Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова поделилась семейными кадрами с отдыха. Редкость их в том, что артистка не так часто показывает своего мужа, бизнесмена Вадима в  социальных сетях.

В Instagram Оля опубликовала серию снимков, на которых запечатлена вместе с дочками — 16-летней Марией, 10-летней Алисой и супругом. Фотографии сделаны во время их недавнего отдыха на Мальдивах.

— Обожаю путешествовать! Какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек, — написала под публикацией Полякова.

Поклонники певицы пришли в восторг от редких кадров с мужем, отметив, что у них красивая семья.

  • Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет.
  • Оля, больше фото с таким роскошным мужем!
  • Какая красивая семья! Папины дочки, красивые детки!
  • Ну наконец-то уже и муж на фото появился, думала, что дома на хозяйстве оставили.
  • Больше фото с мужем. Это дополняет вашу гармонию.
  • Алиса у вас очень красивая!
  • Невероятная семья.
  • Семейка класс. Папа — красавчик. Мама — звезда. Дети — цветы.
  • Как красиво, когда вся семья вместе. — Пишут в комментариях Поляковой.
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Ранее Оля Полякова рассказала, как разорила мужа-миллионера. Певица призналась, что у нее был дождь из бриллиантов, домов и всего остального. Она тратила деньги мужа самозабвенно и талантливо, однако в 2008-2009 годах произошел кризис, после которого спустя время отложенные средства Вадима закончились.

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