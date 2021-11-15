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Коли впала активність: Полякова з донькою станцювали в купальниках

15 Листопада 2021, 12:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова
Джерело: Оля Полякова

Українська співачка Ольга Полякова разом зі своєю старшою донькою – 16-річною Марією станцювали для TikTok у купальниках.

Виконавиця постала у кадрі в роздільному купальнику смарагдового кольору на тонких зав’язках, Марія, у свою чергу, з’явилася в чорному бікіні з високою посадкою.

@polyakova_olya #viral #sonevajani @mashapolyakova1 ♬ Tainted Love – Soft Cell

Обидві доповнили образ сонцезахисними окулярами та розпущеним волоссям. Танець супроводжувався піснею Soft Cell – Tainted love.

Не всі шанувальники Полякової відреагували однозначно, декого обурив танець матері та доньки.

  • За таке хіба не бан?
  • Коли впала активність.
  • Оля вогонь.
  • Щось переплутали чи як?
  • Кому це подобається?
  • Які цукерки!
  • Як це дістало. Нічого хорошого в цьому немає.
  • Прикольний танок.
  • Що це?
  • Люди божеволіють. – Пишуть користувачі мережі.

Танець Олі та Марії переглянули понад 231 тис. разів. Усього на акаунт артистки в TikTok підписано понад 533 тис. користувачів.

Нагадаємо, що наразі Оля Полякова разом із своєю родиною відпочиває на Мальдівах. Раніше співачка говорила, що обожнює це місце і намагається приїжджати сюди хоча б двічі на рік.

– Я закохалася в них, як тільки вперше побачила – 13 років тому… Ні з чим не можна порівняти океан, пісок, сонце і дивовижний колір води, – написала вона в Instagram.

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Оля Полякова
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