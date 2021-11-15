Українська співачка Ольга Полякова разом зі своєю старшою донькою – 16-річною Марією станцювали для TikTok у купальниках.
Виконавиця постала у кадрі в роздільному купальнику смарагдового кольору на тонких зав’язках, Марія, у свою чергу, з’явилася в чорному бікіні з високою посадкою.
@polyakova_olya #viral #sonevajani @mashapolyakova1 ♬ Tainted Love – Soft Cell
Обидві доповнили образ сонцезахисними окулярами та розпущеним волоссям. Танець супроводжувався піснею Soft Cell – Tainted love.
Не всі шанувальники Полякової відреагували однозначно, декого обурив танець матері та доньки.
- За таке хіба не бан?
- Коли впала активність.
- Оля вогонь.
- Щось переплутали чи як?
- Кому це подобається?
- Які цукерки!
- Як це дістало. Нічого хорошого в цьому немає.
- Прикольний танок.
- Що це?
- Люди божеволіють. – Пишуть користувачі мережі.
Танець Олі та Марії переглянули понад 231 тис. разів. Усього на акаунт артистки в TikTok підписано понад 533 тис. користувачів.
Нагадаємо, що наразі Оля Полякова разом із своєю родиною відпочиває на Мальдівах. Раніше співачка говорила, що обожнює це місце і намагається приїжджати сюди хоча б двічі на рік.
– Я закохалася в них, як тільки вперше побачила – 13 років тому… Ні з чим не можна порівняти океан, пісок, сонце і дивовижний колір води, – написала вона в Instagram.