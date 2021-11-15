Українська співачка Ольга Полякова разом зі своєю старшою донькою – 16-річною Марією станцювали для TikTok у купальниках.

Виконавиця постала у кадрі в роздільному купальнику смарагдового кольору на тонких зав’язках, Марія, у свою чергу, з’явилася в чорному бікіні з високою посадкою.

Обидві доповнили образ сонцезахисними окулярами та розпущеним волоссям. Танець супроводжувався піснею Soft Cell – Tainted love.

Не всі шанувальники Полякової відреагували однозначно, декого обурив танець матері та доньки.

За таке хіба не бан?

Коли впала активність.

Оля вогонь.

Щось переплутали чи як?

Кому це подобається?

Які цукерки!

Як це дістало. Нічого хорошого в цьому немає.

Прикольний танок.

Що це?

Люди божеволіють. – Пишуть користувачі мережі.

Танець Олі та Марії переглянули понад 231 тис. разів. Усього на акаунт артистки в TikTok підписано понад 533 тис. користувачів.

Нагадаємо, що наразі Оля Полякова разом із своєю родиною відпочиває на Мальдівах. Раніше співачка говорила, що обожнює це місце і намагається приїжджати сюди хоча б двічі на рік.