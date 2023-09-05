Український співак Володимир Дантес розповів, що думає про весілля зі своєю коханою Дашею Кацуріною, з якою він уже разом близько року. Артист заявив – думав про це, та наразі поспішати не буде.

– Все і так класно. Я не відкидаю думок про це, але ми разом не так вже й багато часу. Я гадаю, якщо й святкувати, то не з думками, що в цей момент помирають люди, – зізнався музикант.

Утім, Володимир вважає, що навіть в умовах війни люди мають робити весілля і створювати сім’ї.

– Я не знаю, як буду почуватися, коли буду сильно гуляти. Я думаю, це потрібно обговорити з психологом, – додав Дантес.

Нагадаємо, що Володимир і Даша стали дуже близькими за цей час. Наприклад, Дантес показав, як його мама ставиться до дітей Кацуріної. Всі разом вони вирушили на день народження до мами музиканта, разом провели час і навіть сходили до церкви.

Утім, лише за рік стосунків Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін встигли одружитися. Пара зіграла весілля на початку літа, хоч і церемонія була закритою. Про весілля стало відомо тільки після опублікованих співачкою фото.