Співак Володимир Дантес показав, як його мама ставиться до Даши Кацуріної та її дітей. Артист приїхав до своєї найріднішої жінки на день народження, прихопивши з собою дівчину.

Так, на одному зі знімків Дантес показав свою маму і доньку Даши – як виявилося, мама артиста шиє юній Саші кофтинку.

– Ми завжди для всіх, – додав Володимир.

Також всією великою родиною вони сходили до церкви, від якої винуватиця урочистості була в захваті. З порожніми руками вони звідти не пішли – до них прибилося кошеня, з яким вже встигли погратися всі, зокрема й Даша Кацуріна.

Проте дочка дизайнерки Саша не оцінила пухнастика, схоже, їй більше подобаються собаки.

Таке спільне проведення часу вкотре спростовує чутки про те, що Дантес і Кацуріна розійшлися. Припущення про це у фанатів з’явилися після дня народження артистка – він не показав, як Кацуріна його вітала зі святом.