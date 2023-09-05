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Все и так классно: Дантес рассказал, что думает о свадьбе с Кацуриной

5 сентября 2023, 10:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дантес і Кацуріна

Украинский певец Владимир Дантес рассказал, что думает о свадьбе со своей возлюбленной Дашей Кацуриной, с которой он уже вместе около года. Артист заявил – думал об этом, но пока спешить не будет.

— Все и так классно. Я не отбрасываю мыслей об этом, но мы вместе не так уж и много времени. Я думаю, что если и праздновать, то не с мыслями, что в этот момент умирают люди, — признался музыкант.

Впрочем, Владимир считает, что даже в условиях войны люди должны делать свадьбы и создавать семьи. 

— Я не знаю, как буду себя чувствовать, когда буду сильно гулять. Я думаю, это нужно обсудить с психологом, — добавил Дантес.

Напомним, что Владимир и Даша стали очень близки за это время. К примеру, Дантес показал, как его мама относится к детям Кацуриной. Все вместе они отправились на день рождения к маме музыканта, вместе провели время и даже сходили в церковь.

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Впрочем, всего за год отношений Надя Дорофеева и Михаил Кацурин успели пожениться. Пара сыграла свадьбу в начале лета, хоть и церемония была закрытой. О свадьбе стало известно только после опубликованных певицей фото.

Источник
Люкс ФМ
Теги
Свадьба Владимир Дантес Даша Кацуріна
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