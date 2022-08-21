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Упіймав кулю в бронік: Даніель Салем розповів про поранення

21 Серпня 2022, 16:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Упіймав кулю в бронік: Даніель Салем розповів про поранення

Телеведучий Даніель Салем розповів про свої бойові травми, які зазнав на повномасштабній війні з РФ.

Салем каже, служить у спецпідрозділі в авіарозвідці. Зізнається, зараз він мав лікарняний, оскільки отримав травму спини.

– Упіймав, як то кажуть, кулю в бронік… Раніше я отримав контузію і втратив слух, зараз там новоутворення – кіста, яка заважає слуху повернутися, – зазначив Даніель.

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Каже, що якщо помре як воїн – це буде найгідніша смерть, яка може бути.

– Якщо вмирати, то що може бути краще, ніж вмирати за свою країну, щось таке велике, круте, – наголосив ведучий.

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Зазначимо, ще до початку повномасштабного вторгнення Салем служив у Бейруті, а також має медичну освіту. Ще в лютому після початку активної фази війни він пішов у військкомат, щоб приєднатися до лав ТРО. Однак потрапив до Нацгвардії і зараз займається розвідкою в гарячих точках.

У квітні Даніель Салем мало не загинув на війні. Тоді він потрапив під обстріл танка на передовий, але встиг сісти в підбитий автомобіль і залишити небезпечну точку.

Фото: Даніель Салем

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Війна в Україні
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