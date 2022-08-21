Телеведучий Даніель Салем розповів про свої бойові травми, які зазнав на повномасштабній війні з РФ.

Салем каже, служить у спецпідрозділі в авіарозвідці. Зізнається, зараз він мав лікарняний, оскільки отримав травму спини.

– Упіймав, як то кажуть, кулю в бронік… Раніше я отримав контузію і втратив слух, зараз там новоутворення – кіста, яка заважає слуху повернутися, – зазначив Даніель.

Зараз дивляться

Каже, що якщо помре як воїн – це буде найгідніша смерть, яка може бути.

– Якщо вмирати, то що може бути краще, ніж вмирати за свою країну, щось таке велике, круте, – наголосив ведучий.

Зазначимо, ще до початку повномасштабного вторгнення Салем служив у Бейруті, а також має медичну освіту. Ще в лютому після початку активної фази війни він пішов у військкомат, щоб приєднатися до лав ТРО. Однак потрапив до Нацгвардії і зараз займається розвідкою в гарячих точках.

У квітні Даніель Салем мало не загинув на війні. Тоді він потрапив під обстріл танка на передовий, але встиг сісти в підбитий автомобіль і залишити небезпечну точку.

Фото: Даніель Салем