Телеведучий Даніель Салем заявив про отримання контузії. Шоумен зізнався, що ліве вухо вже не чутиме, але він знову взяв у руки зброю.

Про це Даніель розповів у Instagram, додавши відео зі своїми буднями на передовій.

– Люблю тебе, моя Україно! Не втомлюсь тобі це говорити! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи чутиме – легка контузія. А так – у строю, – підписав ролик телеведучий.

У ролику можна побачити не лише бойові дії, а й поранення солдатів, з якими Салем захищає нашу країну.

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Відомо, що ще до початку повномасштабного вторгнення телеведучий служив у Бейруті, а також має медичну освіту. Ще в лютому після початку активної фази війни він пішов у військкомат, щоб приєднатися до лав ТРО. Однак він потрапив до Нацгвардії, і зараз займається розвідкою у гарячих точках.

Салем уже дивився у вічі смерті – він потрапив під обстріл танка на передовій, але встиг сісти в підбитий автомобіль і залишити небезпечну точку.

Даніель не лише захищає Україну, а й має велике серце – наприкінці травня він заявив про рішення удочерити дитину, яка втратила батьків під час війни.