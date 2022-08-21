Телеведущий Даниэль Салем рассказал о своих боевых травмах, которые получил на полномасштабной войне с РФ.

Салем говорит, служит в спецподразделении в авиаразведке. Признается, сейчас у него был больничный, поскольку получил травму спины.

— Поймал, как говорится, пулю в броник… Ранее я получил контузию и потерял слух, сейчас там новообразование – киста, которая мешает слуху вернуться, — отметил Даниэль.

Сейчас смотрят

Говорит, что если умрет как воин — это будет самая достойная смерть, которая может быть.

— Если умирать, то что может быть лучше, чем умирать за свою страну, что-то такое большое, крутое, — отметил ведущий.

Отметим, еще до начала полномасштабного вторжения Салем служил в Бейруте, а также имеет медицинское образование. Еще в феврале после начала активной фазы войны он пошел в военкомат, чтобы примкнуть к рядам ТРО. Однако попал в Нацгвардию, и сейчас занимается разведкой в горячих точках.

В апреле Даниэль Салем едва не погиб на войне. Тогда он попал под обстрел танка на передовой, но успел сесть в подбитый автомобиль и покинуть опасную точку.

Фото: Даниэль Салем