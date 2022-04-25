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Улюблена пісня чоловіка, котрий загинув: Вакарчук ледве стримав сльози на концерті

25 Квітня 2022, 09:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Улюблена пісня чоловіка, котрий загинув: Вакарчук ледве стримав сльози на концерті

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук ледве стримав сльози на благодійному концерті І все буде добре.

Під час виступу 22 квітня в Києві на станції метро Золоті ворота Вакарчук поділився зворушливою історією. Музикант розповів, що зазвичай піснею Обійми вони закривають концерти, проте нещодавно стався один випадок, після якого таку традицію змінили.

– До мене підійшла одна жінка, подякувала, що я приїхав, обійняла і тремтячим голосом запитала, чи можу я заспівати пісню Обійми. То була улюблена пісня її чоловіка, який загинув. Я хочу цю улюблену пісню мільйонів українців присвятити всім тим, хто вже на тому світі та бажає нашої спільної перемоги, – сказав артист.

Він додав, що страшні жертви Україна платить за свою незалежність і немає жодних слів і такої людини, яка це пояснить.

– Єдине, що ми можемо зробити – досягти перемоги, відбудувати нашу країну заради тих, хто не дочекався наших обіймів сьогодні. У нас немає іншого вибору, – крізь сльози сказав Святослав.

Трансляція концерту І все буде добре була 24 квітня на всіх провідних українських телеканалах у рамках Єдиного телемарафону. Благодійний концерт Океан Ельзи – дивіться на Фактах ICTV.

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Концерт, Святослав Вакарчук
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