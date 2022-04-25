Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук едва сдержал слезы на благотворительном концерте І все буде добре.

Во время выступления 22 апреля в Киеве на станции метро Золотые ворота Вакарчук поделился трогательной историей. Музыкант рассказал, что обычно песней Обійми они закрывают концерты, однако недавно произошел один случай, после которого такую традицию изменили.

— Ко мне подошла одна женщина, поблагодарила, что я приехал, обняла и дрожащим голосом спросила, могу ли я спеть песню Обійми. Это была любимая песня ее мужа, который погиб. Я хочу эту любимую песню миллионов украинцев посвятить всем тем, кто уже на том свете и желает нашей общей победы, — сказал артист.

Он добавил, что страшные жертвы Украина платит за свою независимость и нет никаких слов и такого человека, который объяснит это.

— Единственное, что мы можем сделать — достичь победы, отстроить нашу страну ради тех, кто не дождался наших объятий сегодня. У нас нет другого выбора, — сквозь слезы сказал Святослав.

Трансляция концерта І все буде добре была 24 апреля на всех ведущих украинских телеканалах в рамках Единого телемарафона. Благотворительный концерт Океан Эльзы — смотрите на Фактах ICTV.