Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук презентував кавер на легендарну пісню Джо Кокера You Are So Beautiful. Музикант трохи змінив назву треку – UA So Beautiful, що в перекладі з англійської мови – Україна така прекрасна.

Разом із композицією Вакарчук представив відеороботу, в якій показана краса України до повномасштабного вторгнення РФ. Трек став визнанням Святослава у любові рідній країні.

– Цей несподіваний та дуже щирий реліз – перший кавер Святослава Вакарчука на світовий хіт. Він якнайкраще підходить для спеціально створеного нами відео для іноземців, щоб показати, якою ж справді красивою, усміхненою була Україна до російського вторгнення, – йдеться під відео.

На жаль, багато іноземців вперше побачили нашу країну на своїх екранах вже розбитої російськими ракетами та бомбами. Використані фото та відео в кліп, здебільшого – особисті архіви українців, які вони спеціально надсилали для створення цього ролика.

Сам співак теж кілька разів з’являється у відеороботі – він співає та грає на піаніно.