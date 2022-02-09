Победитель первого сезона романтического реалити Холостячка и комик Александр Эллерт заинтриговал поклонников, сказав, что у него есть любимая актриса.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-stories, так, кто-то поинтересовался у Александра — есть ли у него любимый актер. На что он неоднозначно ответил.

— По актерам сложно. Актриса есть, — сказал Эллерт.

Напомним, долгое время Александр Эллерт состоял в отношениях с главной героиней 1 сезона Холостячки, украинской актрисой Ксенией Мишиной.

Однако в июле 2021 года Ксения и Александр расстались. Долгое время поклонники пары ждали их воссоединения, поскольку влюбленных несколько раз замечали вдвоем.

Кроме того, Ксения и Александр пытались наладить отношения, о чем неоднократно говорили.

В январе 2022 года Ксения Мишина наконец-то назвала причину расставания с Александром Эллертом. В одном из интервью актриса призналась, что они они не сошлись характерами и у них были постоянные качели.

В основном их ссоры были из-за плотного графика Мишиной и ревности Эллерта. Тогда же Ксения вновь сказала, что они несколько раз пытались спасти отношения.

Также она призналась, что чувства у нее тоже не прошли, однако она все же решила уйти от бессилия.

Артистка не стала вникать в подробности, поскольку больше не хочет выносить личную жизнь на всеобщее обозрение.