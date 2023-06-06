Украинский фильм Памфир станет доступным на Netflix

На стриминговой платформе Netflix появится популярный украинский фильм. Речь идет о картине Памфир, которая стал широко известной во всем мире.

Об этом заявили в ГосКино.

Работа украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука будет доступной на платформе уже с 22 июня.

Известно, что фильм получил мировое признание — картина завоевала множество наград и сердца иностранных зрителей.

К примеру, он стал лучшим фильмом 2022 года по версии кинопремии Киноколо.

В прокате он появился осенью 2022 года, а премьера состоялась еще в мае на Двухнедельнике режиссеров в Каннах.

Сюжет расскажет историю о мужчине по имени Памфир, который возвращается домой, чтобы исправить большие ошибки своего сына. История разворачивается на западе Украины накануне праздника Маланки. Перед Памфиром нелегкий выбор — он может решить проблему сына незаконным путем.

Сейчас стриминговая платформа не только поддерживает украинское кино в условиях войны, но и продолжает развивать свой бизнес. К примеру, Netflix потратит $17 млрд. на создание контента для зрителей в 2024 году. Стратегия корпорации останется неизменной — крупные фильмы будут показывать в небольших кинотеатрах перед самой премьерой на платформе.