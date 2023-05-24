Арнольд Шварценеггер став головним директором з екшенів у Netflix. Про це актор заявив у новому проморолику компанії.

Традиційно, Арнольд з’явився в кадрі максимально брутально – він проїхався на американському танку по припаркованому біля офісу Netflix Mercedes.

Після цього він вийшов з військового транспорту і заявив, що ніхто не любить екшен так сильно, як він.

– Саме тому я погодився на нову велику роботу як головний фахівець Netflix з екшену, – додав Шварценеггер.

Не зовсім зрозуміло, що саме має на увазі робота 75-річного актора як головного екшен-директора Netflix. Втім, сам Арнольд заявив, що він працює цілодобово, щоб представити глядачам найбільший екшен на Землі.

У ролику також згадали проєкти, на продовження яких чекають фанати Netflix по всьому світу – це 3 сезон Відьмака і Витяг 2.

Деякі користувачі під роликом припустили, що це не справжня робота, а лише рекламний хід зі знаменитістю.

Також Шварценеггер заявив, що він сам керував танком, і не міг дозволити, щоб хтось інший отримав таке задоволення.

Призначення голлівудської легенди на посаду відбулося після нового досягнення стрімінгової платформи – у Netflix заявили про залучення 5 млн щомісячних активних користувачів на новий тарифний план, де відображається реклама.

Утім, іноді компанія стикається з труднощами – на Netflix подали до суду через серіал із темношкірою Клеопатрою. Роботу просувають як документальну, і в ній детально розповідають про правительку Єгипту.