Netflix потратит $17 млрд на создание контента для пользователей в 2024 году. Об этом заявил глава совета директоров компании Тед Сарандос.

В Netflix резко подняли уровень расходов после переоценки своей деятельности. К примеру, ранее сервис сократил часть персонала, а также повысил уровень дохода за счет рекламы и введение платы за передачу паролей.

— Темпы роста зависят от темпов роста доходов, безусловно, — заявил Сарандос.

Впрочем, такие прогнозы не стали новинкой — финансовый директор Спенс Нейман ранее заявлял, что такой уровень доходов будет в 2022-2024 годах.

Что касается кинотеатров, то в Netflix не планируют менять стратегию в этом направлении — в компании и дальше будут показывать картины в небольших кинотеатрах в течение нескольких недель перед дебютом на платформе. Тед добавил, что водить людей в кинотеатр — это не их бизнес.

Также в Netflix отметили, что у конкурентов нет таких масштабов, чтобы зарабатывать на стриминге фильмов в достаточных объемах.

— У них нет абонентской базы или базы доходов, чтобы поддерживать единое окно, которое мы можем поддерживать даже с крупнобюджетными фильмами, — заявил представитель компании.

Напомним, что Netflix активно помогает развитию украинского кино. Стриминговая платформа даст гранты по $10 тыс. на каждый на художественные и документальные фильмы. Это касается как съемки, так и постпродакшина уже готовых работ.