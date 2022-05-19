Український Брюс Спрінгстін: Washington Post випустив репортаж про Вакарчука

Американська газета The Washington Post випустила репортаж про лідера гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука, назвавши його зіркою, яка здіймає дух українських солдатів.

У медіа згадують виступ музиканта в понеділок, 16 травня, тоді він був на тимчасовій військовій базі в будівлі заводу неподалік російського фронту на Донбасі.

Він сів на пошарпаний офісний стілець, розпакував акустичну гітару і став співати пісні та напутності десяткам українських солдатів, які щойно повернулися з пекельних боїв чи прямували назад. Артист співав не менше 40 хвилин, а потім роздавав автографи та фотографувався.

47-річного Вакарчука називають українським Брюсом Спрінгстіном – лідер американського гурту The E Street Band.

– Знати, що нас не забули, добре для морального духу, – сказав 23-річний солдат Ігор Сочка після виступу Вакарчука.

Святослав Вакарчук подякував видання за репортаж, наголосивши, що іноді дають таких виступів по 3-5 на день.

– І продовжимо давати, доки не переможемо. А згодом ми зробимо святковий концерт для всіх українців! Слава Україні! – підсумував музикант.

З початку повномасштабної війни лідер гурту Океан Ельзи їздить українськими містами, щоб підтримувати дух солдатів. Артист відвідує не лише безпечні території, а й гарячі точки.

Нещодавно Святослав Вакарчук виступив на ЧАЕС, знімками, звідки поділився у своїх соцмережах. Для того, щоб зайти всередину, музикантові довелося додатково екіпіруватися.

Артист відзначив сміливість та відданість працівників своїй справі.