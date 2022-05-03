Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, як в черговий раз об’їхав східну лінію фронту.

Музикант сказав, що минулого тижня побував від Харкова до Слов’янська, від північної Салтівки до Лимана. Був у районі Гуляйполя та зустрівся з бійцями п’яти бригад.

Вакарчук також зробив основний висновок, зазначивши, що ЗСУ неймовірно круті, заряджені, мотивовані та хоробрі.

– Вони зупинили ворога, що перевершує їх у кількості живої сили та техніки. Вони в надскладних умовах не дали ворогові отримати жодну стратегічну перевагу. На окремих ділянках фронту звільнили кілька населених пунктів. І це все поки що без обіцяної допомоги важким і високоточним озброєнням від західних партнерів. Тож далі буде, – написав Вакарчук в Instagram.

Окремо він висловив захоплення командирами, сказавши, що йому вдалося поспілкуватися із п’ятьма комбригами та десятком комбатів. Також він побачив їх у справі.

– Хтось із гумором, хтось серйозніший. Але жодного не зустрів, хто здавався б не на своєму місці. Усі – від солдатів і сержантів до старших офіцерів, розуміють, де вони. Розуміють, кого та що захищають. Вони готові воювати, йти до кінця. А головне – готові перемагати. І обов’язково переможуть. Не маю в цьому жодного сумніву, – підсумував Святослав.

Раніше Святослав Вакарчук показав зруйнований район Харкова Салтівка. Він оприлюднив відео, на яке також потрапили бійці, що перебувають передовій.

Музикант показав зруйнований житловий масив російськими загарбниками, чорні фасади та розбиті тротуари, наголосивши, що тут уже жити не можна.