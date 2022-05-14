Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук виступив перед співробітниками ЧАЕС. Про це співак розповів Facebook, де також поділився відео та фото.

– Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники – сміливі та віддані своїй справі люди. Все буде добре! – прокоментував свій візит атомну електростанцію Вакарчук.

На знімках можна помітити співробітників у гарному настрої – візит Святослава запам’ятається цим сміливим українцям.

На відео з виступом видно, що Вакарчук довелося додатково екіпіруватися для проходу всередині ЧАЕС – у халат і бахили. На фоні можна помітити стіну з панелей приладів, за допомогою якої й керується робота атомної станції.

На початку травня Вакарчук вкотре об’їхав східну лінію фронту. Він побував від Харкова до Слов’янська, був у районі Гуляйполя та зустрівся з бійцями п’яти бригад. Після зустрічі Святослав додав, що ЗСУ дуже круті та хоробрі. Також він поспілкувався з військовим керівництвом – командирами бригад та батальйонів.

Наприкінці квітня Святослав побував у Харкові – співак показав, що залишилося від міста після спроб захоплення з боку армії РФ. Співаку вдалося зафільмувати зруйнований житловий район, чорні фасади та розбиті тротуари, зазначивши, що тут уже жити не можна.