Украинский Брюс Спрингстин: Washington Post выпустил репортаж о Вакарчуке

Американская газета The Washington Post выпустила репортаж про лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука, назвав его звездой, которая поднимает дух украинских солдат.

В медиа вспоминают выступление музыканта в понедельник, 16 мая, тогда он был на временной военной базе в здании завода недалеко от российского фронта на Донбассе.

Он сел на потрепанный офисный стул, распаковал акустическую гитару и стал петь песни и напутствия десяткам украинских солдат, только что вернувшихся из адских боев или направлявшихся обратно. Артист пел не менее 40 минут, а после раздавал автографы и фотографировался.

47-летнего Вакарчука называют украинским Брюсом Спрингстином — лидер американской группы The E Street Band.

— Знать, что нас не забыли, хорошо для морального духа, — сказал 23-летний солдат Игорь Сочка после выступления Вакарчука.

Святослав Вакарчук поблагодарил издание за репортаж, отметив, что иногда они дают таких выступлений по 3-5 за день.

— И продолжим давать, пока не победим. А потом мы сделаем праздничный концерт для всех украинцев! Слава Украине! — подытожил музыкант.

С начала полномасштабной войны лидер группы Океан Эльзы ездит по украинским городам, чтобы поддерживать дух солдат. Артист посещает не только безопасные территории, но и горячие точки.

Недавно Святослав Вакарчук выступил на ЧАЭС, снимками откуда поделился в своих соцсетях. Чтобы зайти во внутрь, музыканту пришлось дополнительно экипироваться.

Артист отметил смелость и преданность работников своему делу.