Співачка Тіна Кароль випустила міні-альбом Leleka. Артистка переосмислила всіма улюблені народні українські пісні та подала їх у новому електронному звучанні.

Новий альбом Кароль включає три треки – Chevrona Kalyna, Kolomyika, і Outro. Артистка створила пісні разом із американським діджеєм Мacro/micro для показала українського бренду на заході Rakuten Fashion Week Тokyo.

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– Leleka – це послання підтримки всьому українському, це ворожіння на перемогу нашого народу, – заявила Тіна.

Кароль вже не вперше освоює технологічні можливості електроніки, тісто впроваджуючи їх у свою творчість. Наприклад, наприкінці серпня артистка виконала гімн України у форматі доповненої реальності AR.

Так, зірка з’явилася у вигляді голограми, і Кароль можна підійти, і навіть обійти її з усіх боків – для цього потрібен тільки смартфон з камерою. Заради такого перфомансу артистка вирушила до США.

Не тільки Кароль випускає пісні, щоб нагадати світові про Україну – наприкінці серпня Tayanna випустила пісню та кліп Дороги. Композиція мотивує українців на перемогу. У пісні кожен знайде частинку себе в умовах війни, яка триває півроку.