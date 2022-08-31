Певица Тина Кароль выпустила мини-альбом Leleka. Артистка переосмыслила всеми любимые народные украинские песни, и подала их в новом электронном звучании.

Новый альбом Кароль включает в себя три трека — Chevrona Kalyna, Kolomyika, и Outro. Артистка создала песни вместе с американским диджеем Мacro/micro для показала украинского бренда на мероприятии Rakuten Fashion Week Тokyo.

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— Leleka — это послание поддержки всему украинскому, это гадание на победу нашего народа, — заявила Тина.

Кароль уже не первый раз осваивает технологические возможности электроники, тесто внедряя их в свое творчество. К примеру, в конце августа артистка исполнила гимн Украины в формате дополненной реальности AR.

Так, звезда появилась в виде голограммы, и к Кароль можно подойти, и даже обойти ее со всех сторон — для этого нужен только смартфон с камерой. Ради такого перфоманса артистка отправилась в США.

Не только Кароль выпускает песни, чтобы напомнить миру об Украине — в конце августа Tayanna выпустила песню и клип Дороги. Композиция мотивирует украинцев на победу. В песне каждый найдет частичку себя в условиях войны, которая длится полгода.