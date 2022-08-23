Тіна Кароль виконала гімн України у форматі доповненої реальності AR. На такий перфоманс артистка наважилася на честь Дня Незалежності України, що припадає на 24 серпня.

Зірка показала фінальну роботу в Instagram, де пояснила суть ідеї.

– Це унікальний 4D перформанс, завдяки якому постала у вигляді цифрової голограми. Новинка дозволяє насолодитися виконанням гімну у віртуальному просторі, налаштовуючи голограму і навіть наближатися до неї, – ділиться своїми враженнями від технологій Тіна.

Система використовує камеру смартфона, і оцінити гімн у виконанні Кароль можна за допомогою посилання.

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– Гімн України звучатиме там, де оберуть самі українці та побратими нашої країни. Нехай музика та слова, що символізують стійкість та незламність України, примножуються по всьому світу завдяки вашим публікаціям у соціальних мережах, – додала артистка.

Відомо, що робота над голограмою відбувалася у Каліфорнії.

Зірка любить радувати фанатів приємними роликами – днями Кароль показала архівне відео, де співає у 14-річному віці. Тоді юна дівчинка виступала ще під справжнім ім’ям – Тетяна Ліберман.