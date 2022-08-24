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Писала и плакала: Tayanna выпустила клип Дороги об украинцах во время войны

24 августа 2022, 14:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tayana

Украинская исполнительница Tayanna выпустила песню и клип Дороги — новая композиция будет мотивировать украинцев на победу.

По заявлению артистки, в песне каждый найдет частичку себя в условиях войны, которая длится полгода. Tayanna смогла найти красивые слова, которая смогут замотивировать украинцев и притягивать изменения к лучшему.

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Известно, что песню Дороги артистка написала по приезду в Польшу, куда попала впервые уже во времена войны. 

— Я разместилась в крохотном номере гостиницы, ощущение дома исчезло совсем, пришло понимание, что дорога к нему закрыта. Трудно представить, как сейчас живут миллионы украинцев — и никто из них не знает, когда снова окажется дома и увидит родных, — поделилась своими мыслями артистка.

Tayanna добавила, что писала эту песню через слезы, вспоминая свою прошлую жизнь.

Пользователи сети отреагировали на релиз новой песни певицы:

  • Как всегда, шикарно. С Днем Независимости Дорогая Украина!
  • Tayanna — жемчужина украинской сцены! Благодарю Вас за эту замечательную работу. С Днем Независимости Украины!
  • Невероятная песня. Спасибо за ваше творчество. С праздником всех. Мира нам и чтобы все вернулись в свои дома.
  • Татьяна, вам украинский очень идет. Еще с альбома “Тримай” это заметила. Великолепная работа, прекрасная песня, настоящая украиночка.

В 2021 году в конце августа Tayanna вместе с Джамалой презентовали песню Моя земля. Знаменитости посвятили трек 30-летию независимой Украины. 

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