До складу журі на Каннському кінофестивалі увійшла українська режисерка Ірина Цілик. Вона визначатиме найкращий документальний фільм у секції Золоте оке.

Разом із Іриною Цілик оцінювати стрічки будуть французький комік П’єр Делодоншам, кінокритик Алекс Вісенте та генеральний директор Fifadoc Хічам Фалах.

Журі секції Золоте око очолила польська режисерка Агнешка Голланд (Гіркі жнива, Європа, Європа, Гарет Джонс). Переможець у цій секції отримає грошову винагороду в розмірі €5 тис.

39-річна українка Ірина Цилик – кінорежисер, письменниця, автор поетичних та прозових творів.

У 2020 році вона стала лауреатом американського кінофестивалю Санденс за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку Земля блакитна, як апельсин.

Нагадаємо, що цьогоріч Каннський кінофестиваль розпочнеться 17 травня та триватиме до 28 числа. До конкурсної програми секції Особливий погляд потрапив фільм Бачення метелика українського режисера Максима Наконечного.