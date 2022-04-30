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Украинский режиссер вошла в состав жюри Каннского фестиваля

30 апреля 2022, 12:53
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Ірина Цілик

В состав жюри Каннского кинофестиваля вошла украинский режиссер Ирина Цилык. Она будет определять лучший документальный фильм в секции Золотой глаз.

Вместе с Ириной Цилык оценивать ленты будут французский комик Пьер Делодоншам, кинокритик Алекс Висенте и генеральный директор Fifadoc Хичам Фаллах.

Жюри секции Золотой глаз возглавила польский режиссер Агнешка Голланд (Горькая жатва, Европа, Европа, Гарет Джонс). Победитель в этой секции получит денежное вознаграждение в размере €5 тыс.

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39-летняя украинка Ирина Цилык – кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений.

В 2020 году она стала лауреатом американского кинофестиваля Санденс за лучшую режиссерскую работу в категории мирового документального кино за фильм Земля голубая, как апельсин.

Напомним, что в этом году Каннский кинофестиваль начнется 17 мая и продлится до 28 числа. В конкурсную программу секции Особый взгляд попал фильм Видение бабочки украинского режиссера Максима Наконечного.

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Теги
Каннский фестиваль, режисер
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