У Франції відбудеться 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль, який запланований на 17-28 травня 2022 року. Захід є однією з найочікуваніших подій року для кіноманів – на ньому покажуть картини, які гідні побачити весь світ.

Напередодні події вже оголошено програму картин.

Що буде у програмі Каннського фестивалю 2022 – далі у матеріалі.

Відкриття фестивалю:

Final Cut (Мішель Азанавічус)

Конкурсна програма:

Holy Spider (Алі Аббасі);

The Almond Tree, (Валерія Бруні-Тедескі);

Злочини майбутнього (Девід Кроненберг);

Торі та Локіта (Люк Дарденн);

Зірки опівдні (Клер Дені);

Frère & Soeur (Дені Мальваль);

Close (Люкас Донт);

Час Армагеддону (Джеймс Грей);

Посередник (Корееда Хірокадзу);

Ностальгія (Маріо Мартон);

R.M.N (Крістіан Мунджіу);

Трикутник печалі (Рубен Естлунд);

Рішення піти (Пак Чхан Ук);

Поява (Келлі Райхарт);

Leila’s Brothers (Саїд Рустаї);

Boy from Heaven (Тарік Салех);

Дружина Чайковського (Кирилл Серебренніков);

EO (Єжи Сколимівський).

Позаконкурсна програма:

Топ Ган: Меверік (Джозеф Косінскі);

Елвіс (Баз Лурманн);

Листопад (Седрік Хіменес);

Три тисячі років очікування (Джордж Міллер);

Маскарад (Ніколас Бедос).

Північні покази:

Fumer Fait Tousser (Квентін Дюп’є);

Полювання (Лі Джон Дже);

Moonage Daydream (Бретт Морген).

Особливий погляд:

Retour à Séoul (Даві Чоу);

Beast (Райлі Кіо, Джина Гаммелл);

Burning Days (Емін Елпер);

Butterfly Vision (Максим Наконечний);

Корсаж (Марі Кройцер);

Joyland (Саїм Садік);

Domingo and the Mist (Аріель Ескаланте Меза);

Метроном (Олександр Белц);

План 75 (Тіє Хаякава);

Родео (Лола Куіворон);

Sick of Myself (Крістоффер Боргл);

Les Pires (Ліз Акора, Роман Гере);

The Silent Twins (Агнешка Смочинська);

Незнайомець (Томас М. Райт);

Volada Land (Хлінюр Палмасон).

Спеціальні покази: