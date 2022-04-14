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Програма Каннського кінофестивалю 2022: повний перелік фільмів

14 Квітня 2022, 13:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Канны
Джерело: Depositphotos

У Франції відбудеться 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль, який запланований на 17-28 травня 2022 року. Захід є однією з найочікуваніших подій року для кіноманів – на ньому покажуть картини, які гідні побачити весь світ.

Напередодні події вже оголошено програму картин.

Що буде у програмі Каннського фестивалю 2022 – далі у матеріалі.

Відкриття фестивалю:

  • Final Cut (Мішель Азанавічус)

Конкурсна програма:

  • Holy Spider (Алі Аббасі);
  • The Almond Tree, (Валерія Бруні-Тедескі);
  • Злочини майбутнього (Девід Кроненберг);
  • Торі та Локіта (Люк Дарденн);
  • Зірки опівдні (Клер Дені);
  • Frère & Soeur (Дені Мальваль);
  • Close (Люкас Донт);
  • Час Армагеддону (Джеймс Грей);
  • Посередник (Корееда Хірокадзу);
  • Ностальгія (Маріо Мартон);
  • R.M.N (Крістіан Мунджіу);
  • Трикутник печалі (Рубен Естлунд);
  • Рішення піти (Пак Чхан Ук);
  • Поява (Келлі Райхарт);
  • Leila’s Brothers (Саїд Рустаї);
  • Boy from Heaven (Тарік Салех);
  • Дружина Чайковського (Кирилл Серебренніков);
  • EO (Єжи Сколимівський).

Позаконкурсна програма:

  • Топ Ган: Меверік (Джозеф Косінскі);
  • Елвіс (Баз Лурманн);
  • Листопад (Седрік Хіменес);
  • Три тисячі років очікування (Джордж Міллер);
  • Маскарад (Ніколас Бедос).

Північні покази:

  • Fumer Fait Tousser (Квентін Дюп’є);
  • Полювання (Лі Джон Дже);
  • Moonage Daydream (Бретт Морген).

Особливий погляд:

  • Retour à Séoul (Даві Чоу);
  • Beast (Райлі Кіо, Джина Гаммелл);
  • Burning Days (Емін Елпер);
  • Butterfly Vision (Максим Наконечний);
  • Корсаж (Марі Кройцер);
  • Joyland (Саїм Садік);
  • Domingo and the Mist (Аріель Ескаланте Меза);
  • Метроном (Олександр Белц);
  • План 75 (Тіє Хаякава);
  • Родео (Лола Куіворон);
  • Sick of Myself (Крістоффер Боргл);
  • Les Pires (Ліз Акора, Роман Гере);
  • The Silent Twins (Агнешка Смочинська);
  • Незнайомець (Томас М. Райт);
  • Volada Land (Хлінюр Палмасон).

Спеціальні покази:

  • All That Breathes (Шаунак Сен);
  • Природна історія руйнування (Сергій Лозниця).

Теги
Кінофестиваль
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