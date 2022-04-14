У Франції відбудеться 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль, який запланований на 17-28 травня 2022 року. Захід є однією з найочікуваніших подій року для кіноманів – на ньому покажуть картини, які гідні побачити весь світ.
Напередодні події вже оголошено програму картин.
Що буде у програмі Каннського фестивалю 2022 – далі у матеріалі.
Відкриття фестивалю:
- Final Cut (Мішель Азанавічус)
Конкурсна програма:
- Holy Spider (Алі Аббасі);
- The Almond Tree, (Валерія Бруні-Тедескі);
- Злочини майбутнього (Девід Кроненберг);
- Торі та Локіта (Люк Дарденн);
- Зірки опівдні (Клер Дені);
- Frère & Soeur (Дені Мальваль);
- Close (Люкас Донт);
- Час Армагеддону (Джеймс Грей);
- Посередник (Корееда Хірокадзу);
- Ностальгія (Маріо Мартон);
- R.M.N (Крістіан Мунджіу);
- Трикутник печалі (Рубен Естлунд);
- Рішення піти (Пак Чхан Ук);
- Поява (Келлі Райхарт);
- Leila’s Brothers (Саїд Рустаї);
- Boy from Heaven (Тарік Салех);
- Дружина Чайковського (Кирилл Серебренніков);
- EO (Єжи Сколимівський).
Позаконкурсна програма:
- Топ Ган: Меверік (Джозеф Косінскі);
- Елвіс (Баз Лурманн);
- Листопад (Седрік Хіменес);
- Три тисячі років очікування (Джордж Міллер);
- Маскарад (Ніколас Бедос).
Північні покази:
- Fumer Fait Tousser (Квентін Дюп’є);
- Полювання (Лі Джон Дже);
- Moonage Daydream (Бретт Морген).
Особливий погляд:
- Retour à Séoul (Даві Чоу);
- Beast (Райлі Кіо, Джина Гаммелл);
- Burning Days (Емін Елпер);
- Butterfly Vision (Максим Наконечний);
- Корсаж (Марі Кройцер);
- Joyland (Саїм Садік);
- Domingo and the Mist (Аріель Ескаланте Меза);
- Метроном (Олександр Белц);
- План 75 (Тіє Хаякава);
- Родео (Лола Куіворон);
- Sick of Myself (Крістоффер Боргл);
- Les Pires (Ліз Акора, Роман Гере);
- The Silent Twins (Агнешка Смочинська);
- Незнайомець (Томас М. Райт);
- Volada Land (Хлінюр Палмасон).
Спеціальні покази:
- All That Breathes (Шаунак Сен);
- Природна історія руйнування (Сергій Лозниця).