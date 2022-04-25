Каннський фестиваль змінив назву фільму-відкриття через війну в Україні

Французький режисер Мішель Хазанавічус змінив назву фільму Z (Comme Z), який відкриватиме 75-й Каннський кінофестиваль.

Тепер його зомбі-комедія називатиметься Ріж! (Cut!). Таке рішення режисер ухвалив через те, що літера Z асоціюється із свастикою, яку Росія використовує у війні проти України.

– З огляду на символічний заряд букви Z від початку війни в Україні та на прохання українських кінематографістів я вирішив змінити назву свого фільму. Ця назва, можливо, була смішною, коли ми закінчили фільм кілька місяців тому, але вона вже не смішна, і я не можу цього витримати, – сказав він.

Мішель Хазанавічус зазначив, що його фільм створений для того, щоб приносити радість. Тому за жодних обставин режисер не хотів би, щоб його прямо чи опосередковано пов’язували з війною.

За словами Хазанавічуса, змінюючи назву, він хоче висловити підтримку українському народу.

Нагадаємо, що такому рішення передували звернення українських кінематографістів. Зокрема Український інститут надіслав офіційного листа до Каннського кінофестивалю та особисто до Мішеля Хазанавічуса з проханням перейменувати фільм Z (Comme Z).

– Ми вважаємо, що зміна назви фільму відкриття Каннського кінофестивалю буде жестом проти варварства, насильства та терору російської армії, – йдеться у листі.

Фільм Хазанавічуса Ріж! — це французький ремейк японськой комедії про зомбі Зйомки без тормозів (2017).

Цьогоріч Каннський кінофестиваль розпочнеться 17 травня та триватиме до 28 числа. Програму Каннського фестивалю 2022 – дивіться у нашому матеріалі.