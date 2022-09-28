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Українка Таня Муїньо зняла кліп для Елтона Джона та Брітні Спірс

28 Вересня 2022, 10:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брітін Спірс та Елтон Джон

Елтон Джон та Брітні Спірс представили кліп на спільну пісню Hold Me Closer. Режисером ролика стала українська кліпмейкерка Таня Муїньо.

Пісню зірок поп-музики представили ще наприкінці серпня – тоді трек Hold Me Closer посів перше місце в Apple Music на території 46 країн.

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У кліпі можна побачити танцюристів, які рухаються ритмічно під музику на різних локаціях. Муїньо підібрала для цього барвисті місця – від басейнів до даху будівель.

Відомо, що це перший музичний реліз Брітні протягом останніх 6 років. Її попередній альбом під назвою Glory вийшов у 2016 році. Пісню дуже добре оцінили фанати, хоча Елтона Джона попереджали про можливий провал. Про це йому повідомляли люди з його кола спілкування, але він ризикнув і не помилився з рішенням.

Для українки Тані Муїньо створення кліпу для світових зірок не є чимось новим. Наприклад, роботи режисера потрапили одразу до 9 номінацій на премію Video Music Awards 2022. За цей рік Таня робила ролики до пісень Гаррі Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd.

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Брітні Спірс Елтон Джон Таня Муіньо
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