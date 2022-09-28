Елтон Джон та Брітні Спірс представили кліп на спільну пісню Hold Me Closer. Режисером ролика стала українська кліпмейкерка Таня Муїньо.

Пісню зірок поп-музики представили ще наприкінці серпня – тоді трек Hold Me Closer посів перше місце в Apple Music на території 46 країн.

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У кліпі можна побачити танцюристів, які рухаються ритмічно під музику на різних локаціях. Муїньо підібрала для цього барвисті місця – від басейнів до даху будівель.

Відомо, що це перший музичний реліз Брітні протягом останніх 6 років. Її попередній альбом під назвою Glory вийшов у 2016 році. Пісню дуже добре оцінили фанати, хоча Елтона Джона попереджали про можливий провал. Про це йому повідомляли люди з його кола спілкування, але він ризикнув і не помилився з рішенням.

Для українки Тані Муїньо створення кліпу для світових зірок не є чимось новим. Наприклад, роботи режисера потрапили одразу до 9 номінацій на премію Video Music Awards 2022. За цей рік Таня робила ролики до пісень Гаррі Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd.