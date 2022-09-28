Элтон Джон и Бритни Спирс представили клип на совместную песню Hold Me Closer. Режиссером ролика стала украинский клипмейкер Таня Муиньо.

Песню звезды поп-музыки представили еще в конце августа — тогда трек Hold Me Closer занял первое место в Apple Music на территории 46 стран.

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В клипе можно увидеть танцоров, которые ритмично двигаются под музыку на разных локациях. Муиньо подобрала для этого красочные места — от бассейнов до крыши зданий.

Известно, что это первый музыкальный релиз Бритни за последние 6 лет. Ее предыдущий альбом под названием Glory вышел в 2016 году. Песню очень хорошо оценили фанаты, хотя Элтона Джона предупреждали о возможном провале. Об этом ему сообщали люди из его круга общения, но он рискнул и не прогадал с решением.

Для украинки Тани Муиньо создание клипа для мировых звезд не является чем-то новым. К примеру, работы режиссера попали сразу в 9 номинаций на премию Video Music Awards 2022. За этот год Таня делала ролики к песням Гарри Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd.