Совместная песня Бритни Спирс и Элтона Джона Hold Me Closer бьет рекорды по популярности – она занимает 1 место в iTunes в 46 странах.

Бритни уже отреагировала на успешный релиз, и добавила, что это ее лучший день в жизни. Она записала видео, в котором обратилась к Элтону Джону.

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— Здравствуйте, сэр Элтон Джон, мы номер один в 40 странах. Святое д**ьмо, — заявила артистка.

Hey Britney!!

Thank you for this message. You’ve made my day!! Hope everyone has the best day dancing to our song!#HoldMeCloser https://t.co/CKbOUxse4c — Elton John (@eltonofficial) August 26, 2022

75-летний музыкант не заставил долго ждать ответа.

— Привет, Бритни! Спасибо за это сообщение. Ты сделала мой день! Надеюсь, у всех будет лучший день, когда вы танцуете под нашу песню! — добавил Элтон.

Песня просто должна была взлететь — это первый музыкальный релиз Бритни за шесть лет. Ее предыдущий альбом под названием Glory вышел в 2016 году, хоть и был переиздан уже в 2020 году.

I’m thrilled with the response to #HoldMeCloser I wanted to do a fun, happy summer track so was ecstatic when @britneyspears agreed to be a part of it! She truly is an icon, one of the all-time great pop stars & I love her dearly. I hope you all love it!https://t.co/wMbzKjvP7s pic.twitter.com/kLUsDfGF79 — Elton John (@eltonofficial) August 26, 2022

— Я в восторге от реакции на песню. Я хотел сделать веселый, счастливый летний трек, поэтому был в восторге, когда Бритни согласилась стать его частью! Она действительно икона, одна из величайших поп-звезд всех времен, и я очень ее люблю. Надеюсь, вам всем это понравится, — заявил Джон после релиза песни.

Также Элтон заявлял, что совместная работа с артисткой могла быть провальной — об этом ходили слухи в его окружении.

В августе артистка привлекла свое внимание не только благодаря песне, но и из-за скандала — бывший муж Бритни Спирс показал, как она кричала на детей. Ролики были сняты около четырех лет назад, но только сейчас стали доступными обществу.