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Музыка

Первое место в 46 странах: новая песня Бритни Спирс и Элтона Джона бьет все рекорды

27 августа 2022, 11:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Первое место в 46 странах: новая песня Бритни Спирс и Элтона Джона бьет все рекорды

Совместная песня Бритни Спирс и Элтона Джона Hold Me Closer бьет рекорды по популярности – она занимает 1 место в iTunes в 46 странах.

Бритни уже отреагировала на успешный релиз, и добавила, что это ее лучший день в жизни. Она записала видео, в котором обратилась к Элтону Джону.

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— Здравствуйте, сэр Элтон Джон, мы номер один в 40 странах. Святое д**ьмо, — заявила артистка.

75-летний музыкант не заставил долго ждать ответа.

— Привет, Бритни! Спасибо за это сообщение. Ты сделала мой день! Надеюсь, у всех будет лучший день, когда вы танцуете под нашу песню! — добавил Элтон.

Песня просто должна была взлететь — это первый музыкальный релиз Бритни за шесть лет. Ее предыдущий альбом под названием Glory вышел в 2016 году, хоть и был переиздан уже в 2020 году.

— Я в восторге от реакции на песню. Я хотел сделать веселый, счастливый летний трек, поэтому был в восторге, когда Бритни согласилась стать его частью! Она действительно икона, одна из величайших поп-звезд всех времен, и я очень ее люблю. Надеюсь, вам всем это понравится, — заявил Джон после релиза песни.

Также Элтон заявлял, что совместная работа с артисткой могла быть провальной — об этом ходили слухи в его окружении.

В августе артистка привлекла свое внимание не только благодаря песне, но и из-за скандала — бывший муж Бритни Спирс показал, как она кричала на детей. Ролики были сняты около четырех лет назад, но только сейчас стали доступными обществу.

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Бритни Спирс Елтон Джон Песня
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