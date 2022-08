Совместная песня Бритни Спирс и Элтона Джона Hold Me Closer бьет рекорды по популярности – она занимает 1 место в iTunes в 46 странах.

Бритни уже отреагировала на успешный релиз, и добавила, что это ее лучший день в жизни. Она записала видео, в котором обратилась к Элтону Джону.

Hey Britney!! Thank you for this message. You’ve made my day!! Hope everyone has the best day dancing to our song! #HoldMeCloser https://t.co/CKbOUxse4c

75-летний музыкант не заставил долго ждать ответа.

Песня просто должна была взлететь — это первый музыкальный релиз Бритни за шесть лет. Ее предыдущий альбом под названием Glory вышел в 2016 году, хоть и был переиздан уже в 2020 году.

I’m thrilled with the response to #HoldMeCloser I wanted to do a fun, happy summer track so was ecstatic when @britneyspears agreed to be a part of it! She truly is an icon, one of the all-time great pop stars & I love her dearly. I hope you all love it!https://t.co/wMbzKjvP7s pic.twitter.com/kLUsDfGF79

— Elton John (@eltonofficial) August 26, 2022