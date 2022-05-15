Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Україні доведеться провести багато дискусій щодо місця проведення Євробачення 2023 – Суспільне

15 Травня 2022, 20:00
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Україні доведеться провести багато дискусій щодо місця проведення Євробачення 2023 – Суспільне

Доведеться провести багато дискусій з Європейською мовною спілкою з приводу місця і умов проведення Євробачення 2023 в Україні.

Про це заявив голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький під час онлайн-брифінгу для журналістів.

– Суспільне мовлення вчора отримало перші документи про початок підготовки до проведення Євробачення наступного року. Ми дуже хочемо, щоб Євробачення пройшло у мирній Україні, – сказав Чернотицький.

Він додав, що місце проведення має відповідати певним вимогам про велику сцену та безпековий рівень.

– Тому на нас чекає дуже багато погоджень і дискусій з Європейською мовною спілкою. І будемо визначатися згодом, як це буде і де це буде, – сказав Чернотицький.

Він висловив сподівання, що все таки вдасться організувати Євробачення 2023 саме в мирній Україні.

У свою чергу, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не сумнівається, що Україна зможе на найвищому рівні організувати проведення пісенного конкурсу Євробачення у наступному році.

Нагадуємо, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022 перемогла Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Читайте також:
Kalush OrchestraKalush Orchestra хочуть продати статуетку Євробачення, щоб підтримати ЗСУ

Теги
Євробачення, конкурс, Україна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь