Доведеться провести багато дискусій з Європейською мовною спілкою з приводу місця і умов проведення Євробачення 2023 в Україні.

Про це заявив голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький під час онлайн-брифінгу для журналістів.

– Суспільне мовлення вчора отримало перші документи про початок підготовки до проведення Євробачення наступного року. Ми дуже хочемо, щоб Євробачення пройшло у мирній Україні, – сказав Чернотицький.

Він додав, що місце проведення має відповідати певним вимогам про велику сцену та безпековий рівень.

– Тому на нас чекає дуже багато погоджень і дискусій з Європейською мовною спілкою. І будемо визначатися згодом, як це буде і де це буде, – сказав Чернотицький.

Він висловив сподівання, що все таки вдасться організувати Євробачення 2023 саме в мирній Україні.

У свою чергу, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не сумнівається, що Україна зможе на найвищому рівні організувати проведення пісенного конкурсу Євробачення у наступному році.

Нагадуємо, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022 перемогла Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.