Придется провести много дискуссий с Европейским вещательным союзом по поводу места и условий проведения Евровидения 2023 в Украине.

Об этом заявил председатель правления Общественного вещания Николай Чернотицкий во время онлайн-брифинга для журналистов.

— Общественное вещание вчера получило первые документы о начале подготовки к проведению Евровидения в следующем году. Мы очень хотим, чтобы Евровидение прошло в мирной Украине, — сказал Чернотицкий.

Он добавил, что место проведения должно соответствовать определенным требованиям о большой сцене и уровне безопасности.

— Поэтому нас ждет очень много согласований и дискуссий с Европейским вещательным союзом. И будем определяться впоследствии, как это будет и где это будет, — сказал Чернотицкий.

Он выразил надежду, что все же удастся организовать Евровидение 2023 именно в мирной Украине.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не сомневается, что Украина сможет на самом высоком уровне организовать проведение песенного конкурса Евровидение в следующем году.

Напоминаем, в финале песенного конкурса Евровидение 2022 победила Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.